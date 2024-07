AC/DC in Nürnberg: Infos, Tickets, Anfahrt, Wetter

Auf AC/DC ist Verlass: Die Hard Rock-Legenden haben kürzlich Doppelplatin für ihr jüngstes Werk POWER UP in Empfang genommen.

Im Rahmen ihres gefeierten Konzerts am 9. Juni im Münchener Olympiastadion ist AC/DC eine besondere Ehre zuteil geworden. So hat ihre Plattenfirma Sony Music den Aussie-Rockern mal wieder eine Edelmetall-Auszeichnung überreicht. Von ihrem aktuellen Album POWER UP (2020) haben sich nämlich mehr als 400.000 Einheiten verkauft. Damit hat die Platte in Deutschland Doppelplatin-Status erreicht. "Deutschland ist ein toller Ort für uns", kommentiert Angus Young den Award. "Die Fans haben uns immer unterstützt -- angefangen in unseren frühen Jahren bis zur heutigen Zeit. Danke, Deutschland. Wir wissen das zu schätzen und stoßen auf euch an!" Juliane Lüthy, Senior Product Manager Columbia…