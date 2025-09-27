Akinetón Retard

Twisted Sister tun sich noch einmal zusammen, um das 50. Band-Jubiläum zu feiern. Dafür soll es einmal um die ganze Welt gehen.

2016 lösten sich Twisted Sister auf. Zwischenzeitlich reformierten sich die Truppe um Dee Snider nur für einen Auftritt bei ihrer Aufnahme in die Metal Hall Of Fame Anfang 2023. Anlässlich des 50. Jubiläums wird die Band für „weltweite Auftritte“ wiederbelebt. Auf der Homepage der Band gibt es die hochoffizielle Ankündigung zu lesen. „Twisted Forever, Forever Twisted“ Den Anfang der dazugehörigen Statements macht Begründer und Gitarrist Jay Jay French: „Seit dem 2. Februar 1976 in einer kleinen Bar namens The Turtleneck Inn in Hunter Mountain, New York, nennen sich Dee Snider, Eddie Ojeda und ich Twisted Sister. Seit fast fünf Jahrzehnten…