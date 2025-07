DYSFUNCTIONAL würde den Preis für den passendsten Dokken-Albumtitel gewinnen. Anlässlich des 30. Jubiläums beleuchten wir die Entstehung genauer.

Als Dokken 1995 ihr fünftes Album namens DYSFUNCTIONAL veröffentlichten, hätten sie den Titel nicht besser wählen können. Das Werk war ihre erste Veröffentlichung nach der Trennung 1993, was jedoch keineswegs bedeutet, dass die Stimmung innerhalb der Gruppe gut war. Wir blicken anlässlich des 30. Jubiläums von DYSFUNCTIONAL zurück. Dokken finden sich wieder zusammen Eigentlich sollte Dokkens Trennung 1989 endgültig sein. Sänger Don Dokken arbeitete Anfang der Neunziger fleißig an einem Soloalbum, als plötzlich ein verlockendes Angebot aus Japan kam. Der japanische Markt wünschte sich, dass die Glam-Metaller sich zusammenreißen, alte Streitigkeiten beiseitewischen und das kommende Album gemeinsam veröffentlichen. So kam…