Eine neue Buchveröffentlichung erzählt die Geschichte, wie sich einst Hip-Hop und Metal durch Anthrax, Aerosmith, Public Enemy oder Run-D.M.C. annäherten.

Metal und Hip-Hop galten lange Zeit als unverträglich miteinander. Doch Mitte der Achtziger begann die Fehde abzuflachen. Mehr noch: Diverse Bands und Künstler schauten über den Tellerrand ihres eigenen Schaffens und kollaborierten mit einstigen Widersachern. So feiert ‘Bring The Noise’ von Anthrax und Public Enemy sein 35. Jubiläum. Slayers REIGN IN BLOOD (1986) – ihre erste Veröffentlichung auf dem von Star-Produzent Rick Rubin gegründeten Hip-Hop-Label – sowie Run-D.M.C.s und Aerosmiths ‘Walk This Way’ begehen ihr jeweils 40. Geburtstag. Nun erschien ein Buch, das die gemeinsame Geschichte beider Genres thematisiert. Aller Anfang ist schwierig Am 5. Februar ist das Werk ‘When…