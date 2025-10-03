Citric Dummies

Sieben Shows in Europa: My Chemical Romance zelebrieren 2026 den 20. Jahrestag ihrer wegweisenden Platte THE BLACK PARADE.

My Chemical Romance waren erst kürzlich auf einer umjubelten "Long Live: The Black Parade"-Tournee durch Nordamerika. Nun haben die Emo-Rocker um Frontmann Gerard Way angekündigt, nächstes Jahr das zwanzigste Jubiläum ihres wichtigsten Studioalbums THE BLACK PARADE mit einer Konzertreise zu feiern. Reise, Reise Die "The Black Parade 2026"-Tour umfasst insgesamt 17 Stationen und wird My Chemical Romance neben Süd- und Lateinamerika, Südostasien und den Vereinigten Staaten von Amerika auch nach Europa führen. In Deutschland wurden bislang leider noch keine Shows angesetzt, Fans müssen daher entweder nach Liverpool, Glasgow, London, Florenz oder Madrid reisen, um die Live-Produktion zum dritten Longplayer der…