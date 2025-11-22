Corduroy County

Nach dem kommenden Alter Bridge-Albumzyklus wird sich Gitarrist Mark Tremonti neuen Kompositionen für Creed widmen.

Anfang 2026 bringen Alter Bridge ihr mittlerweile achtes, Band-betiteltes Studioalbum heraus. In einem aktuellen Interview beschäftigt sich Gitarrist Mark Tremonti jedoch bereits mit dem Songwriting für die wiedervereinten Creed, welche seit April 2024 mit ausschließlich altem Material ausgiebig in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgetreten sind. Eigenen Angaben zufolge schraubt der 51-Jährige eifrig an neuen Liedern für die Gruppe mit Sänger Scott Stapp. Da muss mehr kommen So gab Mark Tremonti im Interview beim Cutter's Rockcast auf die Frage an, ob es schon Gespräche mit ihm und den anderen Creed-Mitgliedern über das Arbeiten an neuer Musik gegeben habe: "Ja. Als wir…