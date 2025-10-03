David Ellefson findet, dass der Abschied von Ozzy Osbourne auf demselben Level wie der Tod von Queen Elisabeth einzustufen ist.

David Ellefson misst dem Tod von Ozzy Osbourne eine enorme Bedeutung bei. Für den früheren Megadeth-Bassisten stellt der Abschied vom Black Sabbath-Frontmann ein Ereignis dar, das sich auf dem gleichen Niveau bewegt wie das Lebensende von Queen Elizabeth II. Dies gab der 60-Jährige im Interview in der Logan Show zu Protokoll. Maximale Tragweite Zunächst blickte Ellefson auf die Fülle von Gefühlen zurück, die um das finale Konzert von Ozzy und Black Sabbath am 5. Juli 2025 in Birmingham hochkamen. "Im Vorfeld des Gigs war es offensichtlich schon mega. Die Woche der Show war fantastisch, die Woche danach war fantastisch. Und…