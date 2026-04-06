Ed O’Brien

Wie es aussieht, ist eine Wiedervereinigung (sei sie auch für nur einen Tag) von Sepultura und den Cavalera-Brüdern nun endgültig vom Tisch.

Beinahe zehn Jahre bildeten Andreas Kisser, Paulo Xisto Pinto Jr., Igor und Max Cavalera Sepultura. Nach Streitigkeiten – über die Jahre wurden verschiedene Gründe genannt – verließ Max Cavalera 1996 die Band und gründete Soulfly. Igor Cavalera ging zehn Jahre später ebenfalls. Unter ihrem Familiennamen musizierten die Brüder fortan wieder gemeinsam. Sepultura befinden sich hingegen nun schon seit Monaten auf einer umfangreichen Abschiedstournee, mit der sie im Sommer auch in unsere Breitengrade kommen. Das finale Konzert soll hingegen in ihrer Heimat Brasilien – genauer in São Paulo – stattfinden. Dafür hätten Kisser und seine Kollegen die einstigen Begründer der Band…