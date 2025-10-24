Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 12.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem We Came As Romans und Between The Buried And Me.

Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME knüpft nicht einfach nahtlos an PAIN REMAINS an, sondern geht deutlich weiter: Es ist das Werk einer Band, die alle Extreme des Deathcore voll auslebt. (Hier weiterlesen) Der Weg einer Freiheit Dass das Sechstwerk der Würzburger INNERN heißt, passt zum Gesamtbild. Wie üblich erforscht das Quartett in seinen oft überlangen Stücken unterschiedliche Stimmungen. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Septemberausgabe mit weltexklusiver Helloween-7"-Vinyl. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für…