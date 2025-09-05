System Of A Down-Frontmann Serj Tankian hat einen neuen Song veröffentlicht. Zeitgleich kündigt er ein neues Album an.

Nachdem seine System Of A Down-Kollegen mit ihren Projekten vorgelegt haben, hat auch Serj Tankian etwas Neues auf Lager. COVERS, COLLABORATIONS & COLLAGES ist inzwischen der siebte Langspieler, den der Sänger als Solokünstler veröffentlicht. Erscheinen soll das Album am 24. Oktober. Mit der Single ‘Electric Dreams’ gibt es auch schon einen ersten Einblick, den Tankian bereits seit zwanzig Jahren in petto hatte. Puzzlestücke In einem Instagram-Post zur Albumankündigung gibt Serj Tankian selbst noch eine Besonderheit an: „In den nächsten zehn Wochen werde ich jede Woche einen Song aus dem Album veröffentlichen und die Geschichten und Inspirationen hinter jedem einzelnen teilen.“…