Kiss übernehmen die Kontrolle über die Fan-Versammlung Mitte November in Las Vegas. Das Event heißt jetzt "Kiss Kruise: Landlocked In Vegas".

Mit ein wenig Verwunderung wurde die Ankündigung der Fan-Covention "Kiss Army Storms Vegas" vor einiger Zeit aufgenommen, weil sich Gene Simmons und Co. eigentlich in großem Stil von der Live-Bühne verabschiedet hatten, dort aber einen ungeschminkten Auftritt absolvieren werden. Nun gehen die Hard-Rocker noch weiter und pimpen das Event (welches von 14. bis 16. November in den Virgin Hotels steigt) gehörig auf — auch vom Namen her, denn es heißt jetzt "Kiss Kruise: Landlocked In Vegas". Lass das mal den Papa machen So soll es ein kleines akustisches Auftaktkonzert von Kiss geben. Weiterhin spielen Bruce Kulick, Stephen Pearcy und Warren…