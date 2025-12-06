Nicko McBrain geht zwar nicht mehr mit Iron Maiden auf Tournee, aber vielleicht darf er im Aufnahmestudio noch einmal an die Drums.

Nicko McBrain lässt die Dinge nach seinem Schlaganfall Anfang 2023 bekanntlich etwas ruhiger angehen. An seiner statt verdrischt Simon Dawson von British Lion die Felle bei Iron Maiden. Doch der Wahlfloridianer liebäugelt durchaus damit, noch einmal zum Einsatz zu kommen — und zwar im Aufnahmestudio. Dies gab der 73-Jährige im Interview bei Waste Some Time With Jason Green zu Protokoll. Zukunftsmusik "Ich bin immer noch ein Mitglied der Band", stellt Nicko McBrain klar. "Doch was hat das genau zu bedeuten? Nun, ich bin immer noch Teil der Familie, weswegen ich eine Menge Arbeit mit dem Fanclub erledige. Und ich gehe…