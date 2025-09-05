Grenzkontrolle

Nach ausverkauftem Debüt kehrt das In Extremo-Festival 2026 nach Sachsen-Anhalt zurück! Weckt die Toten – Das In Extremo Festival

Mit ihrem packend-innovativen Sound aus modernem Rock und jahrhundertealten Einflüssen haben In Extremo nicht nur ein eigenes Musikgenre geprägt, sondern sich auch zur wohl bekanntesten und erfolgreichsten Mittelalter-Rockband der Welt entwickelt, die seit drei turbulenten Dekaden ein globales Millionenpublikum in ihren Bann zieht. Nach sieben mit Edelmetall ausgezeichneten Alben (von denen nicht weniger als vier den 1. Platz der deutschen Longplay-Charts enterten) haben die fest aufeinander eingeschworenen Spielleute auch dieses Jahr wieder die Festivals gerockt und Hallen zum Beben gebracht! Doch jetzt ist die Überraschung perfekt: Nach dem mit 10.000 begeisterten Fans restlos ausverkauften Debüt im letzten Jahr kehren In…