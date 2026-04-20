Annika Hocke und Robert Kunkel headbangten sich auf den siebten Platz der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Prag.

Es klingt verrückt und dennoch ist es wahr: Die deutschen Eiskunstläufer Annika Hocke und Robert Kunkel traten bei der aktuellen Weltmeisterschaft als erstes Paar überhaupt mit dem sogenannten Headbanger auf. Sie belegten mit ihrer Kür zu Meat Loafs ‘I Would Do Anything For Love (But I Won't Do That)’ den siebten Platz. Zuvor schafften sie es bei den Olympischen Winterspielen in Mailand auf Platz zehn. Headbanger auf dem Eis Der Headbanger war aufgrund seiner gefährlichen Natur lange Zeit bei Wettbewerben im Eiskunstlauf verboten. Dabei hält ein Teil des Paares den Partner am Bein fest und schwingt ihn herum. Der Kopf…