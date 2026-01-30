Gitarrist Tyler Bates wird fortan nicht mehr live mit Marilyn Manson und seiner Band auf den Bühnen dieser Welt auftreten.

Marilyn Manson muss künftig auf einen Musiker verzichten, was Konzerte angeht. Denn Lead-Gitarrist Tyler Bates — welcher als Co-Produzent und Co-Singschreiber maßgeblich zu den Alben THE PALE EMPEROR (2015), HEAVEN UPSIDE DOWN (2017) und ONE ASSASSINATION UNDER GOD – CHAPTER 1 (2024) beigetragen hat — hat seinen Abschied von der Live-Band des Schock-Metallers verkündet. Nicht komplett gegangen "Hallo, gute Leute", beginnt der Marilyn Manson-Kollaborationspartner sein Statement in den Sozialen Medien. "Jedes neues Jahr ermuntert zu Reflexion über alles, was sich ereignet hat und was noch kommt. Vor diesem Hintergrund habe ich mich entschieden, meine Tourzeit bei Marilyn Manson abzuschließen, um…