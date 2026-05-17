Vor genau drei Jahrzehnten veröffentlichten Amorphis ihr Drittwerk ELEGY. Wir blicken zurück auf Entstehung und Wirkung des Albums.

1996 hatten sich Amorphis bereits mit THE KARELIAN ISTHMUS (1992) und TALES FROM THE THOUSAND LAKES (1993) einen Namen gemacht, doch ELEGY war der Moment, in dem sie endgültig begannen, ihre Death Metal‑Wurzeln abzustreifen und sich in progressive, melodische Gefilde vorzuarbeiten. Ein Album, das bis heute wie ein kalter Windstoß aus dem Norden wirkt - und gleichzeitig wie ein warmes Feuer, das man nicht mehr missen möchte. Neue Besetzung, neue Wege Es begab sich im Jahr des Umbruchs. Mit Sänger Pasi Koskinen und Schlagzeuger Pekka Kasari (Ex‑Stone) kamen zwei neue Gesichter ins Boot. Koskinen, der bis 2003 bleiben sollte, teilte…