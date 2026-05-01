Sabaton werden sieben Jahre nach ihrem letzten Besuch auf den Holy Ground zurückkehren. Zudem ist die Tagesaufteilung bekanntgegeben worden.

Die 35. Edition des Wacken Open Air rückt näher, die Vorfreude auf das Jubiläum steigt und dürfte nun noch stärker wachsen, denn zum ohnehin schon prall gefüllten Lineup stößt ein weiterer Hochkaräter. Sabaton werden auf den Holy Ground zurückkehren! Sabaton als Band melden sich direkt zu Wort. "Mit großer Vorfreude und tiefem Respekt kehren wir auf das heilige Gelände des Wacken Open Air in Deutschland zurück, wo wir zuletzt 2019 unsere legendäre Zwei-Bühnen-Show präsentiert haben – eine absolut verrückte Nacht! Sieben Jahre später sind wir wieder da und können es kaum erwarten, unsere Sommer-Saison als Headliner und mit dem Abschluss…