Ronnie Romero hat klare Vorstellungen davon, mit wem er arbeiten möchte. Ausnahmegitarrist Yngwie Malmsteen gehört nicht dazu.

Ronnie Romero ist für seine Arbeit mit Musikern wie Ritchie Blackmore, Michael Schenker, Adrian Vandenberg oder Richie Faulkner bekannt. Der Sänger ist in der Szene also umtriebig. Es gibt allerdings eine Person, mit der Romero nicht zusammenarbeiten würde, selbst, wenn er ein Angebot bekäme: Gitarrist Yngwie Malmsteen. Gerüchteküche Auf die Frage, was er tun würde, wenn er einen Anruf von Malmsteen bekäme, erklärt er im Interview mit Chaoszine: "Ich würde nicht einmal darüber nachdenken. Ich würde es nicht machen wollen, wegen all der Geschichten, die ich über ihn gehört habe von Leuten, die schon mit ihm gearbeitet haben. Ich habe bereits…