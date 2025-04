Igel vs. Shark

Metallica-Gitarrist Kirk Hammett liegt sich zwar hier und da mit James Hetfield und Lars Ulrich in den Haaren, an eine Trennung denkt er deswegen aber nicht.

Ein Abschied von Metallica kommt für Kirk Hammett nicht in Frage. Dies gab der Lead-Gitarrist im Interview mit dem Telegraph zu Protokoll. Demnach kriegten sich James Hetfield, Lars Ulrich und er schon immer mal wieder in die Wolle. Ein Grund für einen Abgang sei das jedoch nicht. "Ich muss sagen: Ich kann schon auch aufbrausend sein", gesteht der Lockenkopf. Ungesunde Brühe "Und ich gerate mit Leuten aneinander. Gelegentlich mit James und Lars." Die Nachfrage, worüber sich die drei Metallica-Musiker streiten, beantwortete Kirk mit: "Über alles. Das gehört einfach dazu, wenn man mit jemandem mehr asl 40 Jahre lang in einer Band ist."…