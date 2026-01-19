Trump-Fan Jon Schaffer will zwar neue Musik mit Iced Earth machen, doch nicht um jeden Preis und auch nicht schnell.

Nach seiner Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump hat Jon Schaffer vor, sich wieder der Musik zu widmen. Dies gab der Iced Earth-Mastermind im Interview beim Brutally Delicious-Podcast zu Protokoll. Allerdings geht es dem Aufrührer vom 6. Januar 2021 nicht darum, möglichst schnell ein Album auf den Markt zu werfen. Der 58-Jährige hat durchaus einen Anspruch an seine Kompositionen. Echte Kunst "Es wird neue Musik geben", stellt Jon Schaffer klar. "Daran besteht kein Zweifel. Aber es wird in meinem Zeitrahmen geschehen. Denn auch wenn ich weiß, dass die Iced Earth-Fans neue Musik wollen, bin ich nicht an neuer Musik interessiert. Ich…