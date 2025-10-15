Kontrollverlust

Flotsam And Jetsam haben von ihren Live-Terminen in Europa diesen Sommer offenbar mehr mitgenommen als nur Erinnerungen.

Vor gerade einmal einem Jahr räumten Flotsam And Jetsam mit ihrem 15. Studioalbum I AM THE WEAPON den Soundcheck-Sieg ab. Mit der Platte ging es anschließend natürlich auf Tournee – erst zu Hause in den USA, und danach bis vor Kurzem in europäischen Gefilden. Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Zum einen haben die Thrash-Ikonen mit der Arbeit an einem neuen Album begonnen, zum anderen wird dieses unter neuer Label-Flagge veröffentlicht. Ein neues Kapitel Frontmann Eric „A.K.“ ­Andrew Knutson und seine Truppe haben jüngst ihr Signum unter einen Plattenvertrag mit Napalm Records gesetzt. Das verkündet das Label selbst stolz…