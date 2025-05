Lauren Spencer-Smith

Das Top-Line-up bei "Back To The Beginning" wird nicht alles sein: Für Ozzy Osbourne und Black Sabbath soll es riesige Überraschungs-Stars geben.

Wenn sich Ozzy Osbourne und Black Sabbath am 5. Juli 2025 beim "Back To The Beginning"-Ein-Tages-Festival in Birmingham von der Live-Bühne verabschieden, können die Fans mit ein paar "riesigen Superstars" als Überraschungsgäste rechnen. Dies ließ Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello in einem Interview bei Australian Musician durchblicken. Zunächst legte Morello dar, wie er zu der Ehre kam, bei dem hochkarätig besetzten Event als musikalischer Direktor zu fungieren. "Das kam so zustande, dass mich Sharon und Ozzy Osbourne gefragt haben, ob ich es machen will. Sie überraschten mich eines Tages und sagten: ‘Es wird eine weitere Black Sabbath-Show mit allen vier Originalmitglieder…