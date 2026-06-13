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Of Mice & Men sagen alle Termine in Europa ab
Of Mice & Men
Ohne weitere Erklärungen haben Of Mice & Men sämtliche Termine abgesagt, die diesen Sommer in Europa stattfinden sollten.
Eigentlich hatten Of Mice & Men in den kommenden Wochen mehrere Konzerte in Europa geplant, doch jüngst haben die Kalifornier alles abgesagt. Nebst ausgewählten Headlinershows stand unter anderem auch ein Auftritt beim diesjährigen Wacken Open Air auf dem Plan. Nun müssen die Veranstalter kurzfristig umplanen. In den Sozialen Medien fasst sich die Band kurz, richtet sich aber direkt an die europäischen Fans und Festival-Verantwortlichen. „Aufgrund von Umständen, auf die wir keinen Einfluss haben, können wir diesen Sommer leider nicht wie geplant nach Europa kommen. Wir bitten alle Fans, Festivals und Veranstalter, für die wir gerne gespielt hätten, um Entschuldigung.“ Was…
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