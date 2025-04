Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 05/2025 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.

Liebe Metalheads, Behemoth sind die großen Provokateure der Szene. Doch wer sie darauf reduziert, verleugnet, dass sie in den zurückliegenden drei Jahrzehnten sowohl inhaltlich als auch musikalisch viel beizutragen hatten und bis heute haben – und sich trotz ihres extremen Sounds und Images in die großen Hallen und auf die Headliner-Positionen der Festivals hochgekämpft haben. Ihr neues Album setzt in allen Belangen noch einen drauf (was angesichts des Albumtitels seltsame Assoziationen auslösen kann). Einen Vorgeschmack darauf liefert unsere einzigartige Heft-CD: Nur zusammen mit dieser METAL HAMMER-Ausgabe gibt es das Behemoth-Album VNHOLY PSALMS, unter anderem mit dem exklusiven Song ‘Begotten’. Für…