Nachdem das neunte Killswitch Engage-Album erschienen ist, spricht Frontmann Jesse Leach über die Intention und Entstehung der neuen Songs.

Am 21. Februar ist mit THIS CONSEQUENCE das neunte Studioalbum von Killswitch Engage erschienen. Sänger Jesse Leach bezeichnete es im Vorfeld als „das schwierigste Album“, an dem er je gearbeitet hat, aber auch als „dringend benötigte Wachstumserfahrung.“ Das letzte Werk ATONEMENT liegt beinahe sechs Jahre zurück. Dehalb kommt im Interview mit dem Radiosender 100.3 The X Rocks erneut die Frage auf, warum Fans so lange auf neues Material warten mussten. Auf die konkrete Frage, warum die Veröffentlichung scheinbar so lange gedauert habe, sagte Leach: „Natürlich gab es noch Feinabstimmungen und den letzten Schliff. Wir wollten sicherstellen, dass der Mix unseren Vorstellungen…