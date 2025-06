Michael Beach

Auch Cynic hat die sich derzeit ausbreitende "Wir feuern unseren Drummer!"-Krankheit befallen. Den Schaden hat Matt Lynch.

Nachdem die Foo Fighters kürzlich Josh Freese entlassen haben, The Who zwei Mal Zak Starkey gefeuert haben, In Flames sich von Tanner Wayne getrennt haben, und Paradise Lost fortan ohne Guido Zima weitermachen, hat es nun den nächsten Schlagzeuger getroffen. So ist Matt Lynch ab sofort kein Teil von Cynic mehr, wie die US-Amerikaner mitteilen. Drum-Schleudersitz So ist in den Sozialen Medien folgendes Statement zu lesen: "Nach einem bedeutungsvollen gemeinsamen Kapitel haben wir uns entschieden, dass wir und Matt Lynch getrennte Wege gehen. Wir sind dankbar für die Zeit und die Musik, die wir zusammen gemacht haben, und wünschen Matt nur…