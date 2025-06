Midnight Danger

Brian Montana, der Originalgitarrist von Possessed, ist von der Polizei in San Francisco getötet worden. Der Grund: Ein Nachbarschaftsstreit.

Brian Montana, der ursprüngliche Gitarrist der Death Metal-Pioniere Possessed, wurde diese Woche in San Francisco von der Polizei erschossen, nachdem ein Streit mit einem Nachbarn zu einer langwierigen und gewaltsamen Schießerei eskaliert war. Zugetragen hat sich das Ganze am frühen Abend des 28. April. Der Schusswechsel Laut einer Pressemitteilung der Polizei von South San Francisco begann alles, als Montana gegen 17:52 Uhr mit einer Schusswaffe auf einen Nachbarn zielte. Nach zahlreichen Notrufen aus der umliegenden Nachbarschaft seien die Beamten um 17:55 Uhr eingetroffen. Zu der Zeit hatte Montana bereits begonnen, „aktiv auf ein bewohntes Haus zu schießen.“ Weiterhin heißt es: „In…