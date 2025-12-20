Modeselektor

Nach dem Tod des Type O Negative-Sängers Peter Steele schrieb Bill Ward ein Tribut für ihn. Der Song soll bald veröffentlicht werden.

In einem Interview mit Sirius XM-Radiomoderator und Musik-Fan Mark Strigl auf dessen YouTube-Kanal sprach Johnny Kelly, einst Type O Negative- und aktuell unter anderem Danzig-Trommler, über einen unveröffentlichten Song mit Black Sabbaths Bill Ward. Dabei handelt es sich um eine Kollaboration mit den Type O Negative-Instrumentalisten zwecks eines Peter Steele-Tributs. Die Hintergründe Kelly sagte: „Ich glaube das muss jetzt schon acht Jahre her sein oder so. Der Hintergrund ist, dass Bill zu der Zeit, als Peter starb, einen Tribut-Song für ihn schrieb. Und er wollte, dass der Rest von uns darauf spielte – Kenny (Hickey, Type O Negative, Gitarrist), Josh…