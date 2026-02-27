Bei der 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt hat sich Skeletal Remains-Sänger Chris Monroy anscheinend nicht korrekt gegenüber Frauen verhalten.

Online sind mehrere Erfahrungsberichte von Frauen aufgetaucht, die sich massiv über das Verhalten von Skeletal Remains-Gitarrist und -Sänger Chris Monroy auf der Karibikkreuzfahrt 70.000 Tons Of Metal beschweren. Demnach war der Death-Metaller offenbar stark alkoholisiert und hat in diesem Zustand einige Damen — darunter auch eine Mitarbeiterin — begrapscht. Diverse Vorfälle Zunächst tauchten in der (privaten und deshalb nicht öffentlich einsichtigen) inoffiziellen Facebook-Gruppe der Cruise Berichte auf, die dann auch bei Reddit geteilt wurden. Eine Nutzerin meldet sich zu Wort: "Ich möchte den Gitarristen von Skeletal Remains sarkastisch dafür grüßen, dass er ein total betrunkenes Arschloch ist, das auf dem Schiff…