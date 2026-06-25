Sir Bradley

Schon bald wird im Rahmen der Initiative „Lemmy Forever“ wieder eine Zeremonie zu Ehren des verstorbenen Motörhead-Sängers stattfinden.

Am 28. Dezember 2015 verstarb Motörhead-Ikone Lemmy Kilmister kurz nach seinem 70. Geburtstag. Ihm zu Ehren wurde die Initiative „Lemmy Forever“ gegründet. Im Zuge dessen finden seit einigen Jahren regelmäßig Zeremonien und Veranstaltungen an Orten statt, „die Lemmys Geist nahestehen“. Jahrelang wurden diese Zeremonien von Gitarrist Phil Campbell organisiert. Nach Campbells Tod im März wurde diese Aufgabe an einen weiteren engen Freund Lemmys übergeben. Wichtige Orte Motörhead-Manager Todd Singerman erklärt: „Nicht jeder kann die Pilgerreise antreten, um Lemmy in Hollywood zu besuchen. Deshalb bringen wir Lem zurück zu seinen Fans. Diese Orte haben ihm viel bedeutet, und sie bedeuten auch…