‘Spinal Tap’-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele sind tot. Offenbar ist das Ehepaar einem Mord zum Opfer gefallen.

Der 78-jährige Kult-Regisseur Rob Reiner und seine acht Jahre jüngere Ehefrau wurden am Sonntag, dem 14. Dezember tot in ihrem Haus in Brentwood, Kalifornien, aufgefunden. Beide wiesen Schnittverletzungen auf, die laut Polizeiquellen gegenüber TMZ typisch für Messerstiche sind. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch. Mehreren Quellen zufolge soll Tochter Romy ihre Eltern gefunden haben. Morduntersuchung Ein Sprecher der Familie bestätigte den Tod der Reiners und erklärte in einer Stellungnahme: „Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung…