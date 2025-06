The Royal Funk Force

Schluss, aus, vorbei — Jen Majura zieht sich aus dem Musik-Business zurück, dessen derzeitige Entwicklung sie nicht begrüßt.

Jen Majura macht Schluss: Die Gitarristin, Bassistin und Komponistin hängt ihre Musikkarriere an den Nagel. Dies verkündete das ehemalige Evanescence-Mitglied in den Sozialen Medien. Als Grund führt die gebürtige Stuttgarterin eine zunehmende Desillusionierung hinsichtlich der aktuellen Entwicklung in der Musik-Branche an. "Liebe Freunde, ich werde mich so kurz fassen, wie es geht", beginnt Jen Majura ihr folgenschweres Statement. "Nach reiflicher Überlegung — ich habe beobachtet, was in der Musikindustrie passiert, die Entwicklungen in Sachen Künstliche Intelligenz und die Veränderung in der Gesellschaft — bin ich zu dem Schluss gekommen, zurückzutreten. Manche von euch haben mich schon vor einer ziemlichen Weile…