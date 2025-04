Tyler Hilton

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Arch Enemy, Machine Head, Candlemass sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Arch Enemy ‘A Million Suns’ Babymetal ‘From Me To U’ (feat. Poppy) Before The Dawn ‘As Above, So Below’ Candlemass ‘Black Star’ Cirkus Prütz ‘Walking In The Rain’ Crematory ‘My Girlfriend’s Girlfriend’ (feat. Michelle Darkness) Djerv ‘Reignbreaker’ Fit For An Autopsy ‘Lower Purpose’ Frantic Amber ‘Black Widow’ Igorrr ‘ADHD’ Kadavar ‘Regeneration’ Kanonenfieber ‘Der Maulwurf’ (live) Knorkator ‘Ismus’ Lik ‘Morgue Rat’ Lycanthro ‘The Great Masquerade’ (feat. Laura Guldemond) Machine Head ‘Bønescraper’ Midnight ‘Cleveland Metal’ Misfire ‘Living The Dream’ Oracle Hands ‘Drain The Poison’ The Other ‘Dancing With Tears In My Eyes’ Sleep Theory ‘III’ Temple…