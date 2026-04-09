Für die geplanten Twisted Sister-Shows springt bekanntlich Joey Cassata für Joe Franco am Schlagzeug ein. Doch wie kam dieser an den Job?

Es waren große Neuigkeiten für Twisted Sister-Fans, als die Band vergangenen Herbst eine Reuniontour verkündete. Dass Frontmann Dee Snider aus gesundheitlichen Gründen nicht am Mikrofon stehen wird, versetzte der Vorfreude erst kürzlich einen Dämpfer. Mit Sebastian Bach hilft jedoch ein mehr als fähiger Sänger – und außerdem langjähriger Freund der Band – aus. Doch auch am Schlagzeug wurde eine personelle Änderung vorgenommen: Statt Joe Franco führt Joey Cassata die Drumsticks. Mag Cassata hierzulande vielen nicht sonderlich geläufig sein, hat er sich in den USA längst einen Namen gemacht – als Drummer von ZO2 oder auch durch Kollaborationen wie zum Bespiel…