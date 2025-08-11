Wolvennest

Obwohl David Ellefson und Dave Mustaine nicht im Guten auseinandergegangen sind, vermisst der Ex-Megadeth-Bassist seinen einstigen Freund.

Im Mai 2021 gaben Megadeth die Trennung von Gründungsmitglied und Bassist David Ellefson bekannt. Nicht das erste, aber vermutlich das letzte Mal. Bereits von 2002 bis 2010 war Ellefson nicht Teil der Band. Was auch immer die genauen Gründe für sein Ausscheiden gewesen sein mögen – einige sind bekannt, andere sicher nicht –, es hat dazu geführt, dass Ellefson und Mustaine seither „nicht ein Wort“ miteinander gewechselt haben. Einige der besten Geschichten... David Ellefson gab vor nicht allzu langer Zeit im The Candid Mic With Fran Strine-Podcast an, dass die Freundschaft zu Dave Mustaine ihr jähes Ende erreicht hat und…