‘Baldur’s Gate’-Studio Larian arbeitet an neuen Spielen

In seiner Dankesrede bei der Game Developer's Conference gibt Larian Studios-Chef Swen Vincke bekannt, wie es mit dem Rollenspiel weitergeht. Außerdem nimmt er sich Zeit, um über die Branche zu meckern.

Swen Vincke, CEO von Larian Studios, hat bei der Entgegennahme eines Awards für die beste Narration scharfe Kritik an großen Publishern geübt. Die Rede des ‘Baldur's Gate 3’-Masterminds nahm vor allem die seit 2023 anhaltende Entlassungswelle in der Spiele-Branche ins Visier. Vincke ließ keinen Zweifel daran, dass die Gier der Publisher seit Langem die Branche zerstört. Seit seinen Anfängen kämpfe er gegen dieses Phänomen und sehe immer wieder dieselben Fehler wiederholt werden. Für die Publisher stehe vor allem der Quartalsprofit im Mittelpunkt, was regelmäßige Entlassungswellen nach sich ziehe. Doch Vincke bot nicht nur Kritik, sondern auch Lösungsansätze an. Er betonte,…