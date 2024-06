Metallica: Diese neue Band hat Hetfield jüngst begeistert

James Hetfield mit Metallica im Ford Field am 12. November 2023 in Detroit, Michigan

Metallica-Gitarrist und -Frontmann James Hetfield hat kürzlich über eine Band geplaudert, die er neu für sich entdeckt hat. Der Musiker gab im Band-eigenen Podcast ‘The Metallica Report’ zu Protokoll, dass es sich hierbei um ein frisches Projekt von John Bush (Armored Saint, ex-Anthrax) handelt. Außerdem erzählte der 60-Jährige von seinen musikalischen Hörgewohnheiten.

Den kenne ich doch!

Konkret sprach der Interviewpartner in ‘The Metallica Report’ James Hetfield darauf an, ob es irgendwelche neue Musik gegeben habe, die ihn in den letzten Monaten besonders beeindruckt habe. „Ich habe mich ordentlich durch SiriusXM gehört“, holt „Papa Het“ aus. „Es ist einfach so leicht, auf seine eigene Playlist zurückzukommen und immer wieder den gleichen Kram zu hören. Und wenn ich nicht in irgendeiner Form Radio höre, wo jemand anders die Kontrolle hat, lerne ich nicht viele neue Sachen kennen. Ich mag mich es nicht, mich auf unbekanntes Terrain zu begeben — nach dem Motto: ‚Wenn du das magst, könnest du dies mögen.‘

Manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert es nicht. Hier sagt mir jedenfalls ein Computer, was ich mögen könnte. Aber was Radiohören angeht, war das frischeste Ding, von dem ich überrascht wurde und das mich zum Grinsen gebracht hat, Category 7. Das ist eine Band, bei der irgendwie einige Leute kollaborieren. Ich hörte mir das an und dachte: ‚Diese Stimme ist fantastisch. Und sie kommt mir sehr bekannt vor.‘ Es ist John Bush, verdammt noch mal. Unser Sänger, den wir niemals bekamen. [Metallica fragten bei Bush an, bevor Hetfield sich entschied, dauerthaft den Frontmann zu geben — Anm.d.A.]

John Bush ist jedenfalls in dieser Band mit ein paar anderen ziemlich bekannten Leuten — Phil Demmel von Machine Head, Jack Gibson von Exodus und ein paar andere. […] Brian Slagel von Metal Blade hat sie unter Vertrag genommen.“ Neben Bush, Demmel und Gibson spielen noch Ex-Adrenaline Mob-Gitarrist Mike Orlando und Overkill-/Shadows Fall-Drummer Jason Bittner bei Category 7, deren Debütalbum am 27. Juli 2024 erscheint.

