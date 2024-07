Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Korpiklaani, Warmen, Deep Purple und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Axxis 'Coming Home' Blutgott 'Dracul Drakorgoth' Crimson Veil 'Illuminate' Deep Purple 'Pictures Of You' Duel 'Pyro' The Eternal 'When The Fire Dies' Half Me 'Fatalist' In Aphelion 'A Winter Moon's Gleam' Korpiklaani 'Harhainen höyhen' Kvaen 'The Ancient Gods' Simone Simons 'In Love We Rust' Skid Row 'Slave To The Grind' (live in London) Skyeye 'Nightfall' Slope 'Natural Born Quitter' Warmen 'A World Of Pain'