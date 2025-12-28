Toggle menu

Die Alben des Jahres 2025

von

Die Alben des Jahres 2025

  • 01-orbit-culture
  • 02-heaven-shall-burn
  • 03-halo-effect
  • 04-haunted
  • 05-afi
  • 05-volbeat
  • 07-seasons
  • 08-ghost
  • 08-testament-10
  • 10-1914
  • 10-helloween
  • 10-lorna
  • 10-paradise-lost
  • 10-scars-07
Die Besten der Besten: Die ultimative METAL HAMMER-Top 10 der stärksten und unverzichtbarsten Alben des Jahres 2025.
Die Alben des Jahres ergeben sich aus den individuellen Top 10 aller Juroren des METAL HAMMER-Soundchecks, die am Jahresrockblick teilnehmen. Ein erster Platz ist zehn Punkte wert, für einen zehnten Listenplatz bekommt das Album immer noch einen Punkt gutgeschrieben.

