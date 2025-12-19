Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Die besten Modern-/NWOAHM-/New Metal-/Crossover-Alben 2025

von

Die besten Modern-/NWOAHM-/New Metal-/Crossover-Alben 2025

  • 01-Sleep-Token
  • 02-avatar
  • 03-spiritbox
  • 04-jinjer
  • 05-babymetal
  • 06-scars-07
  • 07-bloodywood
  • 08-The-Butcher-Sisters
  • 09-knorkator
  • 10-rise-of-the-northstar-12
Den kompletten ultimativen Jahresrockblick gibt es brandheiß und druckfrisch in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe!
teilen
mailen
teilen

Spotify Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***
Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop
***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

2025 Jahresbeste Jahresrockblick Spotify Top Ten Toplisten
Cristina Scabbia: KI-Musik ist keine echte Musik
Lacuna Coil, Faun, M'era Luna Festival 2025, Hildesheim
In einem Interview mit dem spanischen Berichterstatter El Jevilongo erklärte Lacuna Coil-Sängerin Cristina Scabbia ihren Standpunkt zu KI-Bands.
In einem Interview mit dem spanischen Berichterstatter El Jevilongo sprach Lacuna Coil-Sängerin Cristina Scabbia über die zu diesem Zeitpunkt stattfindende „Sleepless Empire“-Europatournee. Dabei kam unter anderem das Thema „KI-Bands“ auf. Keine Kreativität, keine Seele „Ich hasse Musik, die mit KI gemacht wird“, sagte sie. „Ich verstehe, dass KI ein einfacher Weg ist, Musik zu machen, da man den Prozess des Musikmachens umgehen kann. Ich verstehe, dass alle genervt sind, insbesondere kreative Menschen, vor allem Künstler und Maler und Menschen, die Poster für Shows entwerfen. Alle Grafik-Designer sind angepisst und die Fotografen, Sänger und Musiker. Ich denke, im Fall der Musik…
Weiterlesen
Zur Startseite