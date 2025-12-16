Toggle menu

Die besten Power-/True-/Melodic-/Heavy Metal-Alben 2025

von

  • 01-Helloween
    1. Helloween GIANTS & MONSTERS
  • 02-avantasia
    2. Avantasia HERE BE DRAGONS
  • 03-rage
    3. Rage A NEW WORLD RISING
  • 04-primal-fear
    4. Primal Fear DOMINATION
  • 05-dirkschneider-10
    5. Dirkschneider & The Old Gang BABYLON
  • 06-sabaton
    6. Sabaton LEGENDS
  • 07-grave-digger
    7. Grave Digger BONE COLLECTOR
  • 08-battle-beast
    8. Battle Beast STEELBOUND
  • 09-burning-witches-09
    9. Burning Witches INQUISITION
  • 10-warkings
    10. Warkings ARMAGEDDON
Den kompletten ultimativen Jahresrockblick gibt es brandheiß und druckfrisch in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe!
Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

