Die besten Thrash-Alben 2024

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 15.11. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Veilburner, Kromlek und Voodoo Circle.

Linkin Park Die größte Stellschraube auf FROM ZERO stellt aber natürlich Sängerin Emily Armstrong dar, die auf ihre eigene Art das beiträgt, was Chester Bennington beisteuerte. (Hier weiterlesen) As I Lay Dying Wie seine Vorgänger besticht THROUGH STORMS AHEAD durch brachiale Breakdowns, schrille Gitarrensoli und eine gute Balance aus Klar- und Schreigesang. (Hier weiterlesen) Thy Catafalque XII: A GYÖNYÖRU˝ ÁLMOK EZUTÁN JÖNNEK - das METAL HAMMER Album des Monats 12/2024 Stellenweise kaum mehr als Metal zu bezeichnen, dann wieder ein Krachgewitter sondergleichen, ganz anders als der Vorgänger und doch wieder fraglos ein Album des ungarischen Avantgarde- Projekts. Tamás Kátais Kreativität…