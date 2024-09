Die Metal-Alben der Woche vom 20.09. mit Nightwish, Kanonenfieber, Michael Schenker u.a.

1 von 27 Alunah FEVER DREAM

2 von 27 Blutgott DRACUL DRAKORGOTH

3 von 27 Brant Bjork Trio ONCE UPON A TIME IN THE DESERT

4 von 27 Crimson Veil HEX

5 von 27 Death By Gong DESCALATOR

6 von 27 Defiled HORROR BEYOND HORROR

7 von 27 Demon Head THROUGH HOLES SHINE THE STARS

8 von 27 Dreamless Veil EVERY LIMB OF THE FLOOD

9 von 27 Eclipse MEGALOMANIUM II

10 von 27 Eradicator THE PARADOX

11 von 27 Glacial Tomb LIGHTLESS EXPANSE

12 von 27 Groza NADIR

13 von 27 Herbst SPIEGEL

14 von 27 Kanonenfieber DIE URKATASTROPHE

15 von 27 Kenny Wayne Shepherd Band DIRT ON MY DIAMONDS VOLUME 2

16 von 27 Mork SYV

17 von 27 Nightwish YESTERWYNDE

18 von 27 Michael Schenker MY YEARS WITH UFO

19 von 27 Seether THE SURFACE SEEMS SO FAR

20 von 27 Servant DEATH DEVIL MAGICK

21 von 27 Steelcity REVERENCE

22 von 27 Sweet FULL CIRCLE

23 von 27 Thorium THE BASTARD

24 von 27 Unto Others NEVER, NEVERLAND

25 von 27 Vended VENDED

26 von 27 Vision Divine BLOOD AND ANGELS' TEARS

27 von 27 Charlotte Wessels THE OBSESSION Previous Image Next Image

Der eigentliche Opener ‘An Ocean Of Strange Islands’ frisst knapp neuneinhalb Minuten (der Rest des Materials pendelt sich abseits des achteinhalbminütigen Epos ‘Perfume Of The Timeless’ eher zwischen vier und sechs Minuten ein) und beinhaltet eigentlich schon alles, was einen an YESTERWYNDE begeistert und leicht achselzuckend zurücklässt. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

YESTERWYNDE bei Amazon

Kanonenfieber

Die Songs gehen meist überraschend schnell ins Ohr und besitzen oft sehr eingängige, simple Refrains. ‘Der Maulwurf’ lädt mit Dreivierteltakt und klarem Gesang gar zum Mitschunkeln ein… (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

DIE URKATASTROPHE bei Amazon

Man darf sich auf/über einige spektakuläre Duette freuen, mit unter anderem Slash, Axl Rose, Roger Glover, Joey Tempest, John Norum, Biff Byford, Joe Lynn Turner, Adrian Vandenberg oder Dee Snider. Wirklich bemerkenswert, wie viele Türen der nach wie vor grandiose Ruf des blonden Hannoveraners geöffnet hat. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

MY YEARS WITH UFO bei Amazon

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier, in der METAL HAMMER-Septemberausgabe sowie der am 20.09.2024 erscheinenden METAL HAMMER-Oktoberausgabe mit weltexklusiver Nightwish-7″.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

***

