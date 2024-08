Die Metal-Alben der Woche vom 23.08. mit Simone Simons, Nile, Zeal & Ardor u.a.

auch interessant

Die Metal-Alben der Woche vom 23.08. mit Simone Simons, Nile, Zeal & Ardor u.a.

1 von 18 Alleviate DMNS

2 von 18 All For Metal GODS OF METAL (YEAR OF THE DRAGON)

3 von 18 Dampf NO ANGELS ALIVE

4 von 18 Delving ALL PATHS DIVERGE

5 von 18 Demiser SLAVE TO THE SCYTHE

6 von 18 Earth Lux EARTH LUX

7 von 18 Fleshgod Apocalypse OPERA

8 von 18 Koldbrann INGEN SKÅNSEL

9 von 18 Mammoth Volume RAISED UP BY WITCHES

10 von 18 Mothica KISSING DEATH

11 von 18 Nile THE UNDERWORLD AWAITS US ALL

12 von 18 Rising Insane WILDFIRES

13 von 18 Sidewinder TALONS

14 von 18 Silvera WORLD BEHIND DOORS

15 von 18 Simone Simons VERMILLION

16 von 18 Spectral Wound SONGS OF BLOOD AND MIRE

17 von 18 Within The Ruins PHENOMENA II

18 von 18 Zeal & Ardor GREIF Previous Image Next Image

Simone Simons

Allein im Opener ‘Aeterna’ streifen den Hörer neben den sinfonischen Elementen auch spacige Electro-Schläge, ‘In Love We Trust’ erinnert an Evanescence, bevor im Verbund mit Alyssa White-Gluz in ­‘Cradle To The Grave’ das Tanzbein zu monolithischen Rammstein-Klängen und Growls geschwungen wird. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

VERMILLION bei Amazon

Nile

Zwar ist das von Vordenker Karl Sanders und Ausnahmetrommeltier George Kollias angeheizte Brutal Death-Inferno nach wie vor nicht von dieser Welt, präsentiert sich 2024 aber weitgehend nachvollziehbar. So profitieren vergleichsweise schlanke Attacken wie ‘To Strike With Secret Fang’ von eingängigen Leads und bedrohliche Epen der Sorte ‘True Gods Of The Desert’ von sakralen Chören sowie Gorefest-artigen Grooves. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

THE UNDERWORLD AWAITS US ALL bei Amazon

Zeal & Ardor

Schon ‘To My Ilk’, die erste Vorab-Single zu GREIF, verwirrte mit ihrem poetischen Singer/Songwriter-Touch, und so geht es weiter auf der Achterbahn der Erwartungen. Zwar hebt immer wieder die alte Call & Response-Ästhetik ihr Haupt (‘Hide In Shade’, ‘Go Home My Friend’, ‘369’), aber alles ist eingebettet in einen neuen, saftigen Flow. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

GREIF bei Amazon

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Septemberausgabe.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.