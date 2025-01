Die Metal-Alben der Woche vom 31.01. mit Pentagram, The Hellacopters u.a.

1 von 16 Confess DESTINATION ADDICTION

2 von 16 Danefae TRØST

3 von 16 Formosa PYRITE

4 von 16 The Hellacopters OVERDRIVER

5 von 16 Jonathan Hultén EYES OF THE LIVING NIGHT

6 von 16 Kilmara JOURNEY TO THE SUN

7 von 16 L.S. Dunes VIOLET

8 von 16 Maceration SERPENT DEVOURMENT

9 von 16 The Night Flight Orchestra GIVE US THE MOON

10 von 16 Pentagram LIGHTNING IN A BOTTLE

11 von 16 Pinhead EGOMESSIAH

12 von 16 Rats Of Gomorrah INFECTIOUS VERMIN

13 von 16 Tayne LOVE

14 von 16 TheCityIsOurs WILL YOU STILL LOVE ME

15 von 16 Vukovi MY GOD HAS GOT A GUN

16 von 16 Warwolf THE FINAL BATTLE Previous Image Next Image

Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu LIGHTNING IN A BOTTLE, dem Album des Monats 02/2025

Pentagram-Frontmann Bobby Liebling dürfte dank seiner Exzesse eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr unter uns weilen, stattdessen haut er mit seiner Combo unter dem Titel LIGHTNING IN A BOTTLE mal eben einen neuen Doom-Klassiker aus dem Ärmel. Wem bei Songs wie ‘I Spoke To Death’ oder ‘Lady Heroin’ nicht die Gänsehaut über den Buckel wandert, hat dieses Genre nie geliebt. Zwei schwächere Songs weniger, und es wäre ein Meisterwerk. Marc Halupczok (5 Punkte)

Vermutlich schon jetzt das Comeback des Jahres. Trotz Auflösungsverwirrung präsentieren uns Bobby und seine neuen Mitstreiter das beste „richtige“ Pentagram-Album seit DAY OF RECKONING. Mehr am garagigen Sound der Siebziger entlanghangelnd, aber ohne einen festen Griff an den doomigen Riffs des darauffolgenden Jahrzehnts zu verlieren, machen die Jungs richtig Lust auf dieses neue Kapitel. Und wie kann der gute Mann überhaupt noch so gut singen? Simon Ludwig (6 Punkte)

Pentagram klingen auf LIGHTNING IN A BOTTLE zugleich aus der Zeit gefallen und zeitlos. Ob das Album 2025 herauskommt oder 1981 erschienen wäre – der Unterschied ist (wenn wir es bei Mastering und Produktion nicht so eng nehmen) kaum hörbar. Und das ist in diesem Fall eine gute Sache: Bobby Liebling steht wieder voll im Saft! Die elf neuen Stücke bewegen keine Welten, funktionieren aber als kernige und raue Stoner- und Doom-Songs mit jederzeit unterhaltsamen Details und Wendungen. Sebastian Kessler (4,5 Punkte)

Pentagram liefern qualitativ nie große Enttäuschungen ab, ganz im Gegenteil überraschen sie die Fans auch gerne mit kleinen Höchstleistungen. So geschehen mit LIGHTNING IN A BOTTLE – einem Album, das mit Songs wie ‘I Spoke To Death’ allen Mitspielenden im Doom-Genre mal eben zeigt, wie man alles richtig macht. Bobby Liebling, den man schon oft als Frontmann abgeschrieben hatte, ist ein formidabler Wiederkehrer. Immer schön, wenn Platten erscheinen, die man nicht erwartet hat. Petra Schurer (5 Punkte)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Februarausgabe.

