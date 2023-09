Die Metal-Videos der Woche vom 01.09.

Es gibt wieder spannende Neuheiten aus der Rock- und Metal-Welt, wir haben für euch eine Übersicht zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken!

Es geht mit Awake The Dreamer aus Schweden los, die Metaller stellen ihre neue Single ‘Labyrinth’ vor. Die Metalcore-Band ist im November mit Self Deception auf Europa-Tournee und für sieben Konzerte in Deutschland zu sehen.

Weiter geht es mit BastBasti, dem Soloprojekt von Callejon-Sänger Bastian Sobtzick. Das Lied ‘Videokill’ ist ein synthiger Vorgeschmack auf die kommende EP SPIRAL TAPES I.

Diese Woche bekommt ihr die Möglichkeit für einen interessanten Perspektivwechsel. Devil May Care haben in ihrem neuen Video für ‘Chakra – As Long As I’m Breathing’ mit der Deaf-Performerin Cindy Klink kollaboriert. In zwei Videos könnt ihr versuchen nachzuempfinden, wie taube Menschen Musik wahrnehmen, und euch danach den Song mit Ton anhören.

Differences aus Los Angeles widmen sich in ihrem neuen Song ‘Animate’ einer krachigen Mischung aus Metalcore, Hardcore und Post Hardcore. Das Album THE FAMILY PORTRAIT ist seit dem 26. August erhältlich.

Das Video und die Single ‘Patient Zero’ von den Power-Metallern Dominum sind brandneu, und auch die ersten der Band. Wer Frankenstein und anderen Zombie-Geschöpfen etwas abgewinnen kann, ist hier an der richtigen Addresse.

Dust Bolt verbinden in ihrer neuen Single ‘Sound And Fury’ emotionalen Hard Rock-Gesang und moderne Metal-Elemente. Dazu serviert die Band noch ein wildes Musikvideo. Wer davon nicht genug bekommt, muss sich jedoch leider noch ein wenig gedulden, das neue Album erscheint erst am 23. Februar 2024.

Hinayana aus Texas servieren eine Kostprobe vom neuen Album SHATTER AND FALL, welches am 10. November erscheint. Die Single heißt ‘Reverse The Code’ und überzeugt mit melodiösen Death Metal-Klängen.

Die Death-Metaller Job For A Cowboy sind mittlerweile aus ihrem Dornröschenschlaf wieder aufgewacht und melden sich das erste mal seit neun Jahren mit neuer Musik zurück. Das Lied heißt ‘The Agony Seeping Storm’ und ist der Vorbote eines noch unbekannten und unbetitelten Albums.

Guten alten (neuen) Hard Rock gibt es von Lynch Mob um den ehemaligen Dokken-Gitarristen George Lynch. Die Band stellt ihre erste Single ‘Time After Time’ und bestätigt das neue Album BABYLON (20. Oktober).

Die brasilianischen Thrash-Königinnen Nervosa bereichern uns diese Woche wieder mal mit einem neuen Musikvideo, diesmal zum Lied ‘Jailbreak’ vom gleichnamigen Album, welches am 29. September erscheint.

Primal Fear teilen ihre Single ‘Cancel Culture’ vom neuen Album CODE RED, welches ab heute erhältlich ist.

Von Red Rot gibt es diese Woche zum Jubiläum ihres Debüts MAL DE VIVRE ein unheimliches Musikvideo zum Lied ‘Bile Nera’.

Besonders atmosphärisch und mystisch wird es bei Sleep Maps, die mit ‘Vapor’ einen spannenden Vorgeschmack auf das neue Album RECLAIM CHAOS liefern. Die neue Platte erscheint am 8. September.

Die Prog-Metaller Temic machen mit ihrem neuen Track ‘Falling Away’ neugierig auf ihr Album TERROR MANAGEMENT THEORY, welches am 17. November erscheint.

Von der amerikanischen Black Metal-Band Wolves In The Throne Room kommt am 29. September die neue EP CRYPT OF ANCESTRAL KNOWLEDGE. Vorab gibt es schon mal das Lied ‘Twin Mouthed Spring’ mit einem kryptischen Musikvideo.

