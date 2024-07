Die Metal-Videos der Woche vom 05.07.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Evergrey, Unleash The Archers, Freedom Call und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: The Dead Daisies 'Light 'Em Up' Evergrey 'Say' Forgotten Tomb 'Nightfloating' Freedom Call 'Supernova' A Killer's Confession 'Martyr' Kris Barras Band 'With You' Novelists 'Okapi' Reliqa 'Dying Light' Rising Insane 'Burn' Saltatio Mortis 'Der Himmel muss warten' Turin 'Hopeless Solutions' Unleash The Archers 'Blood Empress' White Stones 'D-Generación'