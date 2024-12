Die Metal-Videos der Woche vom 13.12.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Beyond The Black, Subway To Sally, Eisbrecher sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Aeons ‘Machines’ Art Nation ‘Thunderball’ Beyond The Black ‘Into The Light’ Bonfire ‘I Will Rise’ Cobra Spell ‘Love Crime’ Dead Pioneers ‘My Spirit Animal Ate Your Spirit Animal’ Dynazty ‘Game Of Faces’ Eisbrecher ‘Everything is wunderbar’ Gloryhammer ‘He Has Returned’ Godslave ‘To The Rats’ Marko Hietala ‘Impatient Zero’ Jinjer ‘Green Serpent’ Subway To Sally ‘Stahl auf Stahl’ (feat. Warkings) Visions Of Atlantis ‘Heroes Of The Dawn’ (live) Warlord ‘War In Heaven’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch…