Die Metal-Videos der Woche vom 17.01.

Eine der wichtigsten Kollaborationen des Jahres gingen Heaven Shall Burn und Donots ein. Bevor Erstgenannte 2025 ein neues Werk hervorbringen und Letztere ihr Summer Breeze-Debüt geben, sprechen Maik Weichert und Ingo Knollmann über Musik und Politik.

METAL HAMMER: Maik, in unserer Szene gibt es die stete Diskussion, ob Metal überhaupt politisch sein darf ... Maik Weichert: Wer ein Problem mit Antifaschismus im Metal hat, soll dafür sorgen, dass es keinen Faschismus gibt. Dann seid ihr Bands wie uns automatisch los. Antifaschismus ist eine Reaktion auf Faschismus – ich zwinge niemandem eine Ideologie auf, sondern bekämpfe eine Ideologie, die…