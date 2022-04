Die Metal-Videos der Woche vom 29.04. mit Die Apokalyptischen Reiter, Crashdïet, u.a.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Die Apokalyptischen Reiter veröffentlichen am ersten Mai-Wochenende ihre digitale Show THE MARCH FOR FREEDOM. Einen ersten Ausblick gibt es mit ‘Von Freiheit will ich singen’:



Crashdïet haben für ihren neuen Song ‘Powerline’ mit Michael Starr von Steel Panther zusammengearbeitet. Das zugehörige Album AUTOMATON gibt es seit heute. Hier geht es zum Musikvideo:



Donna Cannone haben Björn Strid von Soilwork an der Gitarre und in ‘Is It True’ Unterstützung von Mia Karlsson (Crucified Barbara):



Evergrey zeigen sich im Video zu ‘Blindfolded’ energiegeladen. Seht es euch hier an:



Die Deathcore-Band Fit For An Autopsy hat eine Liveversion von ‘Far From Heaven’ veröffentlicht. So klingt der Song vom im Januar erschienen Album OH WHAT THE FUTURE HOLDS:



Neuer Sänger bei Gloryhammer ist Sozos Michael von Eons Enthroned und Planeswalker. Auf ‘Fly Away’ zeigt er sich das erste Mal mit der Power Metal-Truppe:



Lions At The Gate haben mit Jinjer-Frontfrau Tatiana Shmayluk ein starkes Feature auf ihrer neuen Single:



Malevolence machen mit der dritten Single ‘Still Waters Run Deep’ Lust auf ihr Album MALICIOUS INTENT, das am 20. Mai erscheint:



‘Complete Control’ von Misery Index wird der Titelsong des nächsten Albums (VÖ: 13.05.):



Pünktlich zur Veröffentlichung des neuen Albums FROM WASTELAND TO WONDERLAND gibt es noch ein neues Video von Paddy And The Rats:



Die Australier Remains liefern mit ‘Bloodthirst’ einen Vorgeschmack auf ihr kommendes Album GRIND ‘TIL DEATH (VÖ: 15.07.):



Samaels HEGEMONY erschien zwar schon 2017, doch die Schweizer haben eine weitere Single ausgekoppelt. Hier ist das Video zu ‘Dictate Of Transparency’: